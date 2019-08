Van Aanholt dompelt United met late treffer in rouw

De Londense club kwam na een ruim halfuur spelen op voorsprong op Old Trafford. Jordan Ayew schoot Crystal Palace op voorsprong.

United kwam in het eigen Theater of Dreams moeilijk aan spelen toe. De formatie van trainer Ole Gunnar Solskjaer kwam niet sterk voor de dag, ook al gaf het in verdedigend opzicht vrijwel niks weg.

De druk op het doel van Palace werd echter steeds groter en na 70 minuten spelen kreeg United een strafschop. Marcus Rashford ging - na de misser van Paul Pogba in de vorige speelronde - achter de bal staan, maar zag zijn inzet op de paal uiteenspatten.

Vervolgens kwam de thuisploeg toch langszij, dankzij een fraaie treffer van jongeling Daniel James in de 89e minuut.

United rook bloed en ging in de slotminuten van de wedstrijd nog opzoek naar de zege. De scheidsrechter telde er vijf minuten bij, maar die extra minuten kostte United uiteindelijk de kop. Van Aanholt schoot namelijk het winnende doelpunt in de 94e minuut tegen de touwen. Het betekende de eerste winst van Palace op Old Trafford sinds 1989.

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League.