Oranje-tennissers naar Davis Cup Finals: ’We kunnen de grootste landen uitschakelen’

De ploeg van captain Paul Haarhuis is door de eenvoudige overwinning op de verzwakte Canadezen nu verzekerd van plaatsing voor de Davis Cup Finals, die in september beginnen. Op voorhand was al gerekend op een overwinning.

Canada trad in Den Haag aan zonder Félix Auger-Aliassime en Denis Shapovalov, respectievelijk de nummer 9 en 13 van de wereld. Zij kozen ervoor niet mee te doen met het oog op de grote hardcourttoernooien in Indian Wells en Miami. Ook Griekspoor en Van de Zandschulp zijn daar van de partij.

Op vrijdag was de weerstand van de Canadezen in het enkelspel toch steviger dan verwacht, al hoefde zowel Van de Zandschulp als Griekspoor geen set in te leveren. Ook Koolhof en Middelkoop bleven zonder setverlies. Het tweetal verzuimde ondanks vijf breekpunten een snelle break voorsprong te nemen, maar sloeg aan het einde van de eerste set alsnog toe.

Paul Haarhuis coacht het tweetal. Ⓒ ANP/HH

In de tweede set brak het Nederlandse dubbel wel direct de opslag van de twee opponenten. Dit tot vreugde van het publiek, dat ook bij de Davis Cup is teruggekeerd. Oranje mocht voor het eerst sinds 2017 een Davis Cup-duel in eigen land afwerken. Destijds werd Tsjechië verslagen.

Middelkoop en Koolhof vormden jaren geleden samen een sterk koppel op de ATP Tour, maar besloten in de zomer van 2017 niet samen verder te gaan. Tijdens de vorige Davis Cup-ontmoeting met Uruguay speelden ze voor het eerst sinds jaren weer samen. Ook toen werd er gewonnen door de twee specialisten.

Middelkoop won onlangs nog het ABN AMRO-toernooi aan de zijde van Robin Haase. De bijna 35-jarige Hagenaar met een grote staat van dienst in het landentoernooi moest deze keer genoegen nemen met een reserverol. Een ’luxeprobleem’ noemde Haarhuis het beschikken over drie sterke dubbelaars.

Vertrouwen

Het vertrouwen bij de Nederlandse equipe is groot na de winst op Canada. „Ik denk dat we de grootste landen kunnen uitschakelen. Dat zijn grote woorden, maar daar geloof ik wel in”, zei Middelkoop na de overtuigende overwinning op Canada. „We hebben heel lang op Robin Haase geleund, maar voor de singles hebben we nu - met Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp - echt twee vaste waardes gecreëerd. En Wesley doet het hartstikke goed, ik doe het goed en Jean-Julien Rojer ook. In zo’n fase zitten we nu.”

Koolhof pakte dit jaar al drie titels in het dubbelspel en Middelkoop won vorige maand met Robin Haase het dubbelspel op het ABN AMRO World Tennis Tournament. Middelkoop: „Hoe meer jongens het goed doen, hoe beter. Ik geloof er echt in dat dat wordt opgezogen door anderen. We mogen van geluk spreken dat we zo’n lichting hebben.”

In 2019 deed Nederland ook mee aan het eindtoernooi van de Davis Cup, dat destijds in Madrid plaatsvond, maar Middelkoop was er toe niet bij op het toernooi dat Koolhof vergelijkt met een WK „Ik had toen alle ontmoetingen daarvoor gespeeld”, vertelt Middelkoop. „Als je dan een groot toernooi in het vizier hebt en je zit er niet bij, dan is dat een teleurstelling. Maar dat is juist het mooie en tegelijkertijd het zware van sport. Dat heeft me ook tot het besef gebracht dat ik nog harder moest werken om een van die jongens eruit te knikkeren, zeg maar.”