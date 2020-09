Tottenham denkt Son voor belangrijke week te missen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Tottenham denkt Son langere tijd kwijt te zijn

23.16 uur: Aanvaller Son Heung-min is in het duel van Tottenham Hotspur met Newcastle United (1-1) uitgevallen met een hamstringblessure. De Zuid-Koreaan mist waarschijnlijk drie duels in de komende drukke week voor de Spurs.

Son werd in de rust van het duel met Newcastle gewisseld voor Steven Bergwijn en was daarvoor twee keer dicht bij een doelpunt geweest voor de Spurs. Coach José Mourinho zei na afloop dat hij de Zuid-Koreaan had moeten wisselen wegens een hamstringblessure.

Tottenham speelt dinsdag in de League Cup tegen Chelsea en twee dagen later in de voorronde van de Europa League tegen Maccabi Haifa. Zondag wacht dan het treffen met Manchester United op Old Trafford.

Son had een week eerder vier keer gescoord voor Tottenham in de 5-2-zege op Southampton.

Golf: Joost Luiten net buiten top 10 Iers Open

20.31 uur: Golfer Joost Luiten heeft na vijf tegenvallende toernooien in het Iers Open weer eens een aansprekend resultaat geboekt. Na een slotronde van 67 slagen (drie onder par) eindigde hij net buiten de top 10 als gedeeld elfde. De zesvoudig winnaar op de Europese Tour zette in de vierde en laatste ronde op de golfbaan van Ballymena in Noord-Ierland twee bogeys tegenover vijf birdies.

De geboren Bleiswijker haalde in drie van de vijf voorgaande toernooien niet eens de cut en eindigde in de twee toernooien waarin hij wel de volle vier ronden afwerkten diep in de achterhoede. Luiten was vooral ontevreden over zijn swing. „Niet aan de techniek denken maar gewoon vrijuit swingen is soms heel lastig”, meldde hij in aanloop naar het Iers Open op zijn website. Hij kon dus een bemoedigend resultaat wel gebruiken.

Daan Huizing presteerde ook naar behoren. Hij kwam na een slotronde van 69 slagen (-1) uit op de gedeelde veertiende plaats. De andere drie Nederlanders die het evenement van de Europese Tour mochten afmaken, eindigden in de onderste regionen. Lars van Meijel werd 35e, Wil Besseling 54e en Darius van Driel 60e.

De toernooizege ging naar de Amerikaan John Catlin, die door een slotronde van 64 slagen (-6) omhoog schoot in de stand en met een totaal van -10 met twee slagen voorsprong won. De Engelsman Aaron Rai eindigde als tweede met -8.

Wielrennen: Van Poppel derde in Parijs-Chauny

19.01 uur: Danny van Poppel is zondag als derde geëindigd in de wielerkoers Parijs-Chauny. De Nederlandse sprinter van Circus-Wanty Gobert moest in de massasprint de Fransman Nacer Bouhanni en de Duitser Alexander Krieger voorlaten. Voor Bouhanni, de sprinter van Arkéa-Samsic, was het zijn vierde zege in dit door het coronavirus gehinderde wielerjaar.

Van Poppel is sterk en ambitieus uit de coronapauze gekomen. Vorige week won hij in België de Gooikse Pijl. In Chauny liet hij onder anderen de Franse topsprinter Arnaud Démare achter zich. Van Poppel mikt nu op succes in de BinckBank Tour die dinsdag begint.

Voetbal: De Graafschap herstelt tegen NEC

14.36 uur: De Graafschap heeft zich in de thuiswedstrijd tegen NEC hersteld van de ruime nederlaag (7-3) in de uitwedstrijd tegen Jong AZ van maandag. Op de eigen Vijverberg werd het 2-0.

Mohamed Hamdaoui was na een uur in korte tijd twee keer trefzeker. Zijn tweede doelpunt maakte hij vanaf de penaltystip. Voor De Graafschap was het de derde overwinning in vier duels. NEC heeft al drie nederlagen moeten incasseren in vijf wedstrijden.

Voetbal: Schalke 04 ontslaat trainer Wagner

10:59 uur Schalke 04 heeft trainer David Wagner na twee competitiewedstrijden ontslagen. De 48-jarige Wagner was sinds de zomer van 2019 in dienst.

Schalke 04 verloor zaterdag op eigen veld met 3-1 van Werder Bremen, dat afgelopen seizoen maar net aan degradatie ontsnapte. De club begon het seizoen met een pijnlijke 8-0-nederlaag tegen Bayern München.

„We hadden allemaal gehoopt dat we samen met Wagner de zaken op sportief gebied konden veranderen. Helaas leverden de eerste twee speeldagen van het nieuwe seizoen niet de gewenste resultaten op”, verklaart directielid Jochen Schneider.

Voetbal: duel Flamengo na 16 coronagevallen via rechter toch uitgesteld

09:52 uur Het duel in de Braziliaanse voetbalcompetitie tussen Palmeiras en Flamengo is door de rechter toch uitgesteld. Regerend Flamengo heeft te maken met 16 coronagevallen, maar moest van de voetbalbond toch in actie komen.

Flamengo beweerde maar negen veldspelers en drie keepers beschikbaar te hebben. Volgens de bond had de club uit Rio de Janeiro voldoende spelers beschikbaar om een representatief elftal op te stellen. Ook het landelijke sporttribunaal wees een verzoek van Flamengo af. De rechter in Rio stelde Flamengo toch in het gelijk.

Palmeiras baalt van de beslissing en rekende op het doorgaan van de wedstrijd. „Als de protocollen niet worden nageleefd, dan moeten we de competitie stilleggen”, zei voorzitter Maurício Galiotte.

Het duel zou zondag om 21.00 uur gespeeld worden.

Basketbal: LA Lakers naar NBA Finals

08:08 uur De basketballers van Los Angeles Lakers hebben zich geplaatst voor de NBA Finals. De Lakers kwamen in de Western Conference Finals door een 117-110-zege op Denver Nuggets op een beslissende 4-1-voorsprong.

Sterspeler LeBron James (35) van de Lakers was topscorer met 38 punten, pakte 16 rebounds en gaf ook nog 10 assists. James kan met Los Angeles opgaan voor het vierde kampioenschap in zijn carrière. In 2012 en 2013 won hij de titel met de Miami Heat en in 2016 pakte hij het kampioenschap met de Cleveland Cavaliers.

In de finale, een best-of-seven-reeks, nemen de Lakers het op tegen de winnaar van de Eastern Conference. In de eindstrijd daarvan leidt Miami Heat tegen Boston Celtics met 3-2. De zesde wedstrijd wordt in de nacht van zondag op maandag, eveneens in Orlando, gespeeld.

Het is voor de Lakers de eerste keer sinds 10 jaar dat het weer tot de NBA Finals doordringt. In 2010 werd de ploeg voor het laatst kampioen toen het aan de hand van Kobe Bryant te sterk was voor de Celtics.