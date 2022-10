Ajax tegen Napoli met vertrouwde basiself, Bergwijn en Berghuis terug in basis

Ook Brian Brobbey moet het doen met een reservebeurt, Alfred Schreuder houdt vast aan Mohammed Kudus in de punt van de aanval. Bergwijn en Berghuis werden afgelopen weekend tegen Go Ahead Eagles (1-1) nog gespaard, maar maken nu dus ’gewoon’ weer deel uit van de basiself van Schreuder.

De Amsterdammers ontvangen Napoli in de wetenschap dat de Italianen groep A na twee speelronden met de volle score van zes punten aanvoeren. Liverpool en Ajax volgen met drie punten, het Rangers FC van Giovanni van Bronckhorst heeft nog geen enkel punt weten te pakken. De nummers één en twee overwinteren in de Champions League, terwijl de nummer drie verder moet in de Europa League.

Napoli

Bij Napoli staat Hirving Lozano in de basis. De oud-PSV’er is lang niet onomstreden bij de Italiaanse topploeg, maar mag in Amsterdam dus wel zijn kunsten vertonen.

De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint om 21.00.