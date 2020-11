Hier moet Oranje rekening mee houden op EK 2021

Frank de Boer weet waar Oranje komende zomer aan toe is. Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - Door de 1-0 overwinning van Noord-Macedonië in de EK-play-off tegen Georgië zijn alle drie de tegenstanders van Oranje in de groepsfase van het EK bekend. Het toernooi staat voor komende zomer op het programma na de afgelasting vanwege corona afgelopen zomer. In principe speelt het Nederlands elftal de drie groepswedstrijden in de Johan Cruijff ArenA. Ondanks de coronaproblematiek houdt de UEFA vooralsnog vast aan het streven om het toernooi in twaalf landen af te werken. Telesport zet de drie groepstegenstanders op een rijtje.