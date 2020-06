Barcelona had vijf coronagevallen in selectie

De spelers en stafleden zouden geen klachten hebben gehad en inmiddels gewoon meetrainen. De club zelf meldde enkele weken geleden dat bij een testronde niemand positief testte op het virus. Het radiostation noemde geen namen.

De Spaanse competitie bereidt zich voor op een hervatting. Er kan weer in groepen van veertien worden getraind. Op 11 juni staat de eerste wedstrijd op het programma, in Sevilla treffen Real Betis en FC Sevilla elkaar. Barça, de club van Frenkie de Jong, speelt twee dagen later tegen Mallorca.