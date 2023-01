Griekspoor: ’Ik kan beter zonder coach blijven reizen’

„Bonzi speelde erg goed. Voor beiden was het de eerste finale en dat zorgde voor extra druk. Daardoor was ik natuurlijk iets nerveuzer, maar gelukkig viel het mee”, aldus Griekspoor, die het initiatief aanvankelijk aan de nummer 60 van de wereld moest laten. „Alles wat ik deed, was ieder punt blijven vechten om mijn beste tennis te vinden. Dat is gelukt en daar ben ik erg blij mee.” Griekspoor plaatste in de slotfase van de tweede set de beslissende break en drukte in de derde set door.

Grap

Griekspoor begon het seizoen zonder Sluiter, met wie hij eind vorig jaar na een verschil van inzicht brak. Hij werd daardoor in Pune bijgestaan door zijn fysieke coach Bas van Bentum. „Ik heb twee tenniscoaches, maar ik kwam hier zonder coach. En ik denk dat ik beter zonder coach kan blijven reizen”, grapte de nummer 2 van Nederland. Hij voegde recent de Belg Kristof Vliegen bij zijn team en werkt ook nog samen met Dennis Schenk.

Kort na de finale dankte Griekspoor het Indiase publiek. „Het was mijn eerste keer hier, maar waarschijnlijk niet de laatste keer. De mensen hier houden van tennis, ongelooflijk. Ik draag deze herinneringen voor altijd met me mee en kom volgend jaar zeker terug.”