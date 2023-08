Officieel: Manchester United presenteert superspits Rasmus Hojlund

„Het is geen geheim dat ik al fan ben van deze club sinds ik een klein jongetje ben. Ik droomde er altijd van om Old Trafford binnen te lopen als een speler van Manchester United”, zei Højlund.

Hij is 20 jaar pas, maar kost de club 75 miljoen euro en daar kan nog een dikke tien miljoen aan bonussen bovenop komen. Maar de verwachtingen bij de man die bij Atalanta in de Serie A al naam maakte en een jaar eerder in de Oostenrijkse competitie een opvallende verschijning was, zijn hoog.

Atalanta nam hem vorig jaar voor 17 miljoen over van Sturm Graz en bood hem direct een vijfjarig contract aan. Dat is nu afgekocht door Manchester United, dat eerder vergeefs probeerde Harry Kane van Tottenham Hotspur te kopen. Spurs-voorzitter Daniel Levy weigerde zaken te doen met een Engelse concurrent.

Deense Haaland

Met Hojlund, die vanwege zijn bouw en power wordt beschouwd als de Deense versie van Erling Haaland, denkt Ten Hag een voortreffelijk en veel jonger alternatief te hebben. Hojlund, die wordt begeleid door de Nederlandse agent Kees Vos (SEG), kon ook naar een ruim aantal andere Europese clubs, waaronder de Franse kampioen PSG en Tottenham Hotspur (als opvolger van Kane). Maar de ooit bij FC Kopenhagen begonnen zoon van de Deense profvoetballer Anders Hojlund wilde met alle geweld naar Manchester United.

Met drie grote aankopen heeft Ten Hag namens zijn club deze zomer ruim 190 miljoen euro mogen uitgeven: 64 miljoen voor Chelsea-middenvelder Mason Mount, 53 miljoen euro voor Inter-keeper André Onana en nu 75 miljoen voor Hojlund.

Absolute machine

Met Hojlund, die wekenlang in afwachting was of Man United aan de forse vraagprijs van Atalanta zou voldoen, komt wel een bijzonder karakter in de kleedkamer. De Deen is zeer aanwezig en een winnaar zoals Ten Hag die graag in zijn elftallen heeft. De trainer bij zijn Oostenrijkse club Graz, Christian Ilzer, zei recent over hem: „Hojlund is een speler met een enorme dosis zelfvertrouwen. Hij lijkt arrogant als je hem niet kent. Maar hij is een absolute machine, heeft flair, snelheid en is bovenmatig intelligent als speler.”

