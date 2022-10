Napoli wint op weg naar Ajax, Inter verslikt zich in Roma

Inter begon met Denzel Dumfries in de basis en Stefan de Vrij op de bank. Bij Roma ontbrak de geblesseerde Rick Karsdorp en ook trainer José Mourinho. De Portugese coach was in het duel met Atalanta weggestuurd en zat een schorsing uit.

Federico Dimarco zette de thuisploeg in de 30e minuut op 1-0. De Italiaan tikte de voorzet van Nicolò Barella in een keer laag binnen in de linkerhoek. Paulo Dybala zorgde nog voor de rust voor de gelijkmaker. De Argentijn schoot fraai binnen op aangeven van Leonardo Spinazzola.

Gosens

Chris Smalling kon in de tweede helft vrijuit inkoppen en de bezoekers op 2-1 brengen. Inter-coach Simone Inzaghi wisselde nog vier keer en haalde onder anderen Dumfries naar de kant, maar Roma gaf de zege niet meer uit handen. Smalling bracht ook nog diep in blessuretijd redding op een inzet van Robin Gosens.

Napoli

Napoli heeft, drie dagen voordat het in Amsterdam Ajax treft in de groepsfase van de Champions League, een 3-1-zege geboekt op Torino. Daarmee blijft het team van coach Luciano Spalletti ongeslagen koploper in de Italiaanse Serie A. Atalanta kan door zondag op eigen veld te winnen van Fiorentina wel weer op gelijke hoogte komen.

Hirving Lozano heeft gescoord. Ⓒ AFP

De thuisclub leidde na 12 minuten al met 2-0, beide doelpunten werden gemaakt door de Kameroener André-Frank Zambo Anguissa die, bezig aan zijn tweede seizoen in Italië, niet eerder scoorde voor Napoli. Bij de eerste trof hij doel met een kopbal, de tweede volgde na een rush vanaf rechts.

Toen Chvitsja Kvaratschelia er in de 37e minuut 3-0 van maakte leek het laatste restje spanning weg. Maar kort voor rust mocht Torino-aanvaller Antonio Sanabria van dichtbij uithalen (3-1), waarna de Paraguayaan in de extra tijd van de eerste helft het doel koppend maar net miste.

Schuurs invaller

Grote problemen kende Napoli in de tweede helft niet. Spalletti wisselde er op los in de slotfase. Zo verschenen oud-PSV'er Hirving Lozano en Giovanni Simeone, de zoon van Atlético Madrid-trainer Diego Simeone, nog in het veld. Hetzelfde gold voor Perr Schuurs bij de bezoekers, die nog 5 minuten meespeelde.