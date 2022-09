Cocu snel weer thuis in Arnhem: ’Gevoel bij Vitesse is er nog’

Het was de tijd van de kleurrijke trainer Bert Jacobs, de overambitieuze voorzitter Karel Aalbers en de in 2013 op slechts 47-jarige leeftijd overleden karaktervolle aanvoerder Theo Bos. Vitesse, toen nog spelend in het karakteristieke stadionnetje Nieuw-Monnikenhuize, meldde zich in die periode structureel in de Nederlandse subtop en is sindsdien nooit meer weggeweest uit de Eredivisie.

Vertrekpunt

Zijn periode bij Vitesse was voor Cocu een mooi vertrekpunt voor een reis door het internationale voetbal, die hem aan de absolute top bracht als 101-voudig Oranje-international en speler van PSV en FC Barcelona. „Mijn gevoel voor Vitesse is niet veranderd. Ik ben altijd de club blijven volgen. In mijn ontwikkeling als speler heb ik hier een belangrijke periode doorgemaakt. Zowel sportief als in de omgang met spelers en trainers was het een heel prettige periode.”

Een feest der herkenning was zijn eerste werkdag bepaald niet voor Cocu, want behalve Sturing kwam hij weinig vertrouwde gezichten uit die tijd tegen op het moderne trainingscentrum. „Papendal komt me wel bekend voor, want in onze tijd gingen we hier ook wel eens trainen. Natuurlijk is het lang geleden dat ik hier gespeeld heb en is er sindsdien veel gebeurd in de club. Maar dat neemt niet weg dat je bepaalde gevoelens kunt hebben bij een club en de identiteit van een club. Dat maakt het voor mij speciaal. We hebben toen heel mooie Europese campagnes meegemaakt. Met name de wedstrijden tegen KV Mechelen en Real Madrid staan mij nog goed bij. Maar ook dat we elk jaar structureel om de vierde, vijfde plaats en Europees voetbal speelden.”

Iets wat Vitesse de afgelopen jaren ook is gelukt, maar dit seizoen vooralsnog ver uit zicht is. „We realiseren ons dat de club door het terugtreden van de eigenaar in een lastige periode zit. Soms moet je even een stapje terug zetten om uiteindelijk weer iets moois op te bouwen.”

Geen angst

De geboren Eindhovenaar, die met PSV drie keer kampioen werd, lijkt na kortstondige buitenlandse avonturen bij Fenerbahçe en Derby County zich geen derde sof op rij te kunnen veroorloven, maar liet zich niet afschrikken door de huidige veertiende positie en de piepjonge en onevenwichtige selectie van Vitesse. „Als je angst hebt om ergens aan te beginnen of moet denken ’wat nu als het niet lukt’, dan had je iets anders moeten gaan doen. Er is altijd druk in de wereld van het voetbal. Dat is juist wat ook mooi is. Als speler heb ik mezelf ontwikkeld tot iemand voor wie gold dat hoe groter de wedstrijd was en hoe groter de druk, hoe beter ik me er zelf bij voelde. Bij het trainersvak hoort druk en verantwoordelijkheid. En je kunt het ook andersom bekijken. Dit is een mooi project en we gaan met z’n allen proberen iets goeds te realiseren. Je kunt het negatief bekijken, maar ik bekijk het liever positief.”