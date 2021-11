Afwezige Cristiano Ronaldo zorgt voor rel bij gala Gouden Bal

„Hij heeft mijn naam gebruikt om zichzelf en het blad waarvoor hij werkt te promoten. Een absolute minachting voor iemand die France Football en de Gouden Bal altijd heeft gerespecteerd”, liet de Portugese vedette van Manchester United verontwaardigd op Instagram weten.

Ferré had onlangs tegen The New York Times gezegd dat Ronaldo nog maar één ambitie heeft en dat is afscheid nemen met meer gouden ballen dan Lionel Messi. „Ik kan het weten want hij heeft dat tegen mij verteld”, verklapte de hoofdredacteur. De Argentijnse sterspeler heeft tot dusver zes keer de trofee gewonnen.

„Het is onaanvaardbaar dat de persoon die verantwoordelijk is voor het toekennen van zo’n prestigieuze prijs op deze manier kan liegen”, sneerde Ronaldo. „En vandaag loog hij weer. Volgens hem ben ik niet bij het gala aanwezig vanwege een vermeende quarantaine, maar dat is nergens op gebaseerd.”

Ronaldo (36) legt daarna nog even uit wat hem werkelijk drijft. „De grootste ambitie in mijn carrière is om nationale en internationale titels te winnen voor de clubs die ik vertegenwoordig en voor het nationale team van mijn land. De grootste ambitie van mijn carrière is om een goed voorbeeld te zijn voor iedereen die profvoetballer is of wil worden. De grootste ambitie van mijn carrière is om mijn naam in gouden letters te schrijven in de geschiedenis van het wereldvoetbal.”