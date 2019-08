RKC: ’Dan beter kunstgras terug en zaalvoetbalregels’

„Als dit de tendens wordt, dan kunnen we beter weer teruggaan naar kunstgras en de spelregels van zaalvoetbal hanteren”, aldus directeur Frank van Mosselveld.

„Voetbal is en blijft een contactsport, waar stevige duels worden uitgevochten. Het feit dat er niet gesproken wordt over dat Juriën weldegelijk de bal speelde, is typerend hoe we in Nederland dit soort situaties beoordelen. In de Premier League zou je voor zo’n tackle op de bal een staande ovatie krijgen. Gezien alles tegenwoordig wordt weggeschreven onder de noemer ‘gevaarlijk spel’ heeft het voor ons geen zin om in beroep te gaan en hem nog langer kwijt te zijn. We leggen ons dan ook neer bij het besluit van de KNVB.”

Ramon Pascal Lundqvist krijgt rood van Christiaan Bax. Ⓒ Hollandse Hoogte

Ramon Pascal Lundqvist kan zondag gewoon met FC Groningen meedoen in de uitwedstrijd tegen AZ.

De Zweedse middenvelder werd zaterdag tegen FC Twente door scheidsrechter Christiaan Bax weggestuurd omdat hij een tegenstander haakte, zonder intentie de bal te spelen.

De aanklager betaald voetbal kwam maandag tot de conclusie dat Lundqvist zich niet schuldig heeft gemaakt aan een ’gewelddadige handeling’. De zaak is geseponeerd.

Tegen Twente kreeg ook Mike te Wierik een directe rode kaart omdat hij een duel aanging met gestrekt been. Te Wierik is voor twee wedstrijden geschorst, waarvan één voorwaardelijk. De verdediger mag tegen AZ dus niet meespelen.