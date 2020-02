Sport Kort: Veldrijdster Alvarado wint ook in Hulst

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Ceylin Del Carmen Alvarado pakte weer de zege Ⓒ Hollandse Hoogte

Veldrijden: Alvarado wint ook in Hulst

15.03 uur: Veldrijdster Ceylin del Carmen Alvarado heeft de Vestingcross in Hulst gewonnen. De wereldkampioene rekende af met dezelfde concurrentes waarmee ze zaterdag in de Noordzeecross in Middelkerke te maken had. Ditmaal werd Annemarie Worst tweede, voor Denise Betsema. Zaterdag was het precies andersom.

De wedstrijd moest iets later beginnen omdat de storm voor een omgewaaide boom op het parcours had gezorgd. Zoals zo vaak dit seizoen vochten Alvarado en Worst een scherp gevecht uit. Een foutje van Worst in de slotfase voorkwam een eindsprint zoals bij het WK. Alvarado kon al kort voor de finish de handen omhoog steken. Betsema vervolmaakte het Nederlandse podium door op 18 seconden als derde over de finish te komen. De cross in Hulst maakt volgend seizoen deel uit van de vernieuwde wereldbekerkalender.

Skeleton: Skeletonster Bos negende op EK

Kimberley Bos Ⓒ Hollandse Hoogte

13.56 uur: Skeletonster Kimberley Bos is bij de wereldbekerwedstrijd in het Letse Sigulda als negende geëindigd. De wedstrijd gold tevens als Europees kampioenschap waarin ze op dezelfde klassering uitkwam. Bos, terug na een knieblessure, eindigde de eerste run nog als achttiende, maar revancheerde zich bij haar tweede optreden: zesde.

Begin deze maand won Bos een wedstrijd om de Intercontinental Cup op de olympische baan van Pyeongchang. Ze maakte daar haar rentree met als achterliggende gedachte dat er meer punten te verdienen waren voor WK-kwalificatie dan op de hoger aangeschreven wereldbekerwedstrijd van Sankt Moritz. "In die eerste run was ik gewoon wat slordig", meldde Bos. "Ik probeer nog echt mijn wedstrijdritme te vinden, maar dat is dit seizoen niet zo makkelijk. De tweede run was zoals hij hoort te zijn en ook zoals ik hier in de trainingen gesleed heb. Ik ben echt super blij met het resultaat van vandaag."

Het WK is over twee weken in het Duitse Altenberg. "Ik denk dat ik daar weer 100 procent kan starten", aldus Bos.

Atletiek: Cheptegei loopt wereldrecord aan flarden

Joshua Cheptegei op archiefbeeld. Ⓒ EPA

11.46 uur: De Oegandese atleet Joshua Cheptegei heeft in Monaco het wereldrecord op de 5 kilometer aangescherpt. Cheptegei kwam in de wegwedstrijd tot een tijd van 12 minuten en 51 seconden. Daarmee was hij 27 seconden sneller dan de oude toptijd die op naam stond van de Keniaan Rhonex Kipruto.

Kipruto had die tijd (13.18) vorige maand in Valencia gelopen. Toen als tussentijd op een 10 kilometer die hij afsloot met een wereldrecord. Daarmee liep hij destijds een toptijd op de 10 kilometer van Cheptegei uit de boeken. "Ik had een tijd onder de 13 minuten in gedachten", vertelde Cheptegei in Monaco. "Toen mijn benen goed voelden besloot ik er vol voor te gaan. Om dan een record zo veel scherper te stellen maakt me heel gelukkig. Het is een hele goede eerste test voor dit seizoen." Cheptegei veroverde afgelopen jaar bij de WK atletiek in Doha de titel op de 10.000 meter.

Shaquille O'Neal (links) en Kobe Bryant.

Basketbal: Kobe Bryant MVP Award voor beste speler NBA

11.14 uur: De trofee die jaarlijks wordt uitgereikt aan de beste basketballer uit de Amerikaanse profcompetitie NBA heet voortaan Kobe Bryant MVP Award. Dat werd bekendgemaakt tijdens het zogenoemde All Star-weekeinde waar zondagavond de beste spelers uit de Eastern en de Western Conference elkaar treffen.

Bryant en zijn dochter Gianna behoorden eind januari tot de slachtoffers van een helikopter-ongeval. „Kobe is synoniem voor een All Star, dit is een meer dan passend eerbetoon”, zei Adam Silver, commissaris van de NBA. Bryant speelde liefst achttien keer in de All Star Game. Hij ontving de prijs voor de MVP - most valuabale player - vier keer.

Bondscoach Alyson Annan op archiefbeeld. Ⓒ ANP

Hockey: zeldzame nederlaag Oranje

09.27 uur: De Nederlandse hockeysters zijn in Buenos Aires tegen een zeldzame nederlaag opgelopen. Gastland Argentinië was in een wedstrijd uit de Pro League met 2-0 te sterk voor de ploeg van bondscoach Alyson Annan. Het was de eerste nederlaag dit jaar. Vorig jaar verloor het Nederlandse team slechts één keer, in dezelfde competitie tegen Australië. Zondag spelen beide ploegen nog een keer tegen elkaar.

Argentinië maakte met name verdedigend indruk en slaagde er in te scoren in het derde en vierde kwart. Agustina Gorzelany schoot raak uit een strafcorner. Delfina Merino tikte de bal in een leeg doel nadat Annan doelvrouw Anne Veenendaal in de slotfase had vervangen door een extra veldspeelster. Bij Nederland ontbrak Eva de Goede, die afgelopen week werd uitgeroepen tot beste hockeyster ter wereld.