Georginio Wijnaldum sluit weer aan bij training van Oranje

Bondscoach Louis van Gaal beschikt in de aanloop naar de laatste duels in de WK-kwalificatie met Montenegro en Noorwegen over een fitte selectie. Arnaut Danjuma Groeneveld herstelt voorspoedig van de knieblessure die hij zondag opliep tijdens het competitieduel van zijn Spaanse club Villarreal met Getafe.

Het Nederlands elftal vliegt vrijdag naar Podgorica, de hoofdstad van Montenegro. Oranje traint ’s avonds kort in het Gradski-stadion, waar zaterdag ook de wedstrijd op het programma staat. Bondscoach Louis van Gaal liet eerder deze week weten dat hij zijn opstelling al in zijn hoofd heeft zitten. Hij wilde nog niet zeggen met welke vleugelaanvallers Oranje tegen Montenegro aan de aftrap verschijnt. Linksbuiten Danjuma, mits helemaal fit, en Donyell Malen lijken een klein streepje voor te hebben op Noa Lang en Steven Bergwijn.

Als schijn niet bedriegt

Als de schijn niet bedriegt, dan vormt doelman Justin Bijlow een defensie met Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Virgil van Dijk en Daley Blind. Het favoriete middenveld van Van Gaal bestaat uit Wijnaldum, Davy Klaassen en Frenkie de Jong. Memphis Depay is de centrumspits van Oranje, dat dinsdag de WK-kwalificatie afsluit met een thuiswedstrijd tegen Noorwegen in De Kuip.

Oranje is koploper van groep G en verdedigt in de laatste twee wedstrijden een voorsprong van 2 punten op Noorwegen. Turkije volgt op 4 punten. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de mondiale eindronde van eind volgend jaar in Qatar. De nummer 2 strijdt in maart met elf andere landenploegen om drie tickets voor het WK. Nederland heeft een veel beter doelsaldo dan Noorwegen en Turkije. Dat geeft de doorslag bij een gelijke eindstand.