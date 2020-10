Harry Maguire mikpunt van spot in Engeland

Harry Maguire ziet rood na een tackle op Kasper Dolberg Ⓒ ANP/HH

Harry Maguire (27) heeft het zwaar te verduren in Engeland. Deze zomer kwam hij al in opspraak nadat hij op het Griekse eiland Mykonos betrokken was geraakt bij een vechtpartij. Na zijn vroege rode kaart in de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken is de verdediger van Manchester United nu meer dan ooit het mikpunt van spot.