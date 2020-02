Max Caldas Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Iedere vier jaar, rond de Olympische Spelen, vindt er in het hockey een daverende volksverhuizing plaats. Niet alleen de spelers wisselen in groten getale van clubs, ook de coaches. De welbekende trainerscarrousel draait achter de schermen inmiddels al op volle toeren. „De markt is nu wel héél snel op gang gekomen.”