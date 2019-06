NBA-vedette Durant onder het mes

De 30-jarige Amerikaan kan daardoor zijn Californische club niet meer helpen in de strijd om de NBA-titel tegen Toronto Raptors. Het Canadese team leidt in de finale met 3-2. Donderdag is in Oakland de zesde wedstrijd in de best-of-seven reeks.

Durant maakte afgelopen maandag in Toronto (105-106) zijn langverwachte rentree bij de Warriors na een absentie in negen wedstrijden op rij door een kuitblessure. Hij deed 12 minuten mee, bracht elf punten op zijn naam, maar liep een zware voetblessure op. Nader onderzoek wees uit dat het om een gescheurde achillespees ging.

Durant zou komend seizoen in de NBA als 'free agent' een fortuin kunnen verdienen. De vraag is echter of er een club is die het nog met hem aandurft na zijn zware blessure. Een jaartje bijtekenen bij de Warriors, tegen een jaarsalaris van ruim 27 miljoen euro, zou nu ook weer een optie voor hem kunnen zijn.