Xabi Alonso blijft Sociedad trouw en verkast niet naar Duitsland

Voetbal

Video - Sergiño Dest overladen met lof na prachtgoal: ’Hij is ziek’

Sergiño Dest heeft zijn eerste doelpunt in het shirt van de Verenigde Staten te pakken. Het is er eentje om in te lijsten. Het spel van de oud-Ajacied, die voor de verandering als linksback acteerde, viel sowieso in de smaak.