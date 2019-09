Sport Kort: Judoploeg mist laatste overwinning

Mountainbike: Schurter pakt wereldtitel crosscountry

12.05 uur: Nino Schurter heeft voor de vijfde keer op rij de wereldtitel crosscountry gegrepen. De Zwitser maakte zijn favorietenrol in het Canadese Mont-Sainte-Anne waar met een lange solo. Het is in totaal de achtste wereldtitel voor Schurter, die ook de regerend olympisch kampioen is.

Op een halve minuut van Schurter greep zijn landgenoot Mathias Flückiger het zilver. Brons was er voor Stéphane Tempier uit Frankrijk. Milan Vader, de enige Nederlandse deelnemer en onlangs nog derde op het EK, haalde het einde niet. De Zeeuw moest opgeven na een val. Mathieu van der Poel, dit seizoen goed voor wereldbekerzeges in Nove Mesto, Val di Sole en Lenzerheide en winnaar van de Europese titel in Brno, liet het WK schieten.

Judo: Oranje kan laatste overwinning niet binnenslepen

11.08 uur: De Nederlandse judoploeg heeft zich niet kunnen mengen in de strijd om de medailles bij de landenwedstrijd op de WK in Tokio. In de eerste ronde verloren de judoka’s met 4-3 van Zuid-Korea.

Na overwinningen van Kim Polling, Noël van ’t End en Roy Meyer stond Oranje na vier partijen op een 3-1 voorsprong. Sanne Verhagen, Roy Schipper en Marhinde Verkerk wisten echter niet de laatste benodigde overwinning binnen te halen.

Anne van Dam Ⓒ BSR Agency

Golf: Van Dam zakt weg in Portland

08.11 uur: Anne van Dam heeft zich niet weten te handhaven in de top-30 van de Cambia Portland Classic, een golftoernooi uit de Amerikaanse vrouwentour LPGA. Op de derde dag ging de 23-jarige Arnhemse rond in 74 slagen, 2 boven het baangemiddelde. Eerder had ze nog twee sterke ronden gelopen met 70 en 69 slagen. Met nog één ronde te gaan staat ze met haar score van -3 op de gedeelde 59e plaats.

Van Dam noteerde in de derde ronde liefst zes bogeys. Daar tegenover wist de beste Nederlandse ook twee birdies en een eagle te slaan. De Amerikaanse Yealimi Noh gaat stevig aan de leiding bij het Amerikaanse toernooi, waar 1,3 miljoen dollar te verdienen valt. Noh staat na drie dagen op een score van -19.