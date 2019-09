Sport Kort: Strootman met zege naar Oranje

Strootman wint nipt met Marseille

23.10 uur: Kevin Strootman meldt zich maandag met een lekker gevoel weer bij het Nederlands elftal. De middenvelder won met Olympique Marseille in de Franse competitie van Saint-Étienne: 1-0. De Argentijnse spits Dario Benedetto maakte na een half uur spelen het enige doelpunt in het Stade Vélodrome.

Strootman speelde de hele wedstrijd in het elftal van trainer André Villas-Boas. De Ridderkerker kreeg in de blessuretijd een gele kaart. Met zeven punten uit vier duels staat Marseille op de achtste plaats in de Ligue 1.

Lukaku matchwinner

23.04 uur: Juventus heeft aan kop van de Serie A gezelschap gekregen van Internazionale en Torino. Ook die clubs wonnen hun tweede competitiewedstrijd. Romelu Lukaku schonk Inter de zege bij Cagliari door in de 72e minuut een strafschop te benutten: 1-2.

Torino won met 3-2 van Atalanta, de ploeg van de basiskrachten Hans Hateboer en Marten de Roon. Twee goals van de Colombiaanse spits Duván Zapata waren niet voldoende voor Atalanta, ook omdat Hateboer in de extra tijd in kansrijke positie de bal over het doel kopte.

Anderlecht van de nul af

20.36 uur: Anderlecht heeft de eerste overwinning in de nieuwe Belgische competitie behaald. Tijdens de zesde speelronde versloeg de club uit Brussel voor eigen publiek koploper Standard Luik met 1-0. Alexis Saelemaekers maakte na ruim een half uur het doelpunt.

Speler-trainer Vincent Kompany ontbrak in de selectie van Anderlecht door een blessure. Philippe Sandler speelde de gehele wedstrijd. Michel Vlap viel in de 35e minuut in. Derrick Luckassen, die zaterdag werd gehuurd van PSV, bleef nog op de bank.

Met vijf punten staat Anderlecht vooralsnog op de dertiende plaats. Standard Luik leidt nog met twaalf punten. Nummer twee Club Brugge, dat met 1-1 gelijk speelde tegen KRC Genk, heeft elf punten en een wedstrijd minder gespeeld.

Volleybal: Vrouwen naar kwartfinale EK

19.50 uur: De Nederlandse volleybalsters hebben bij de Europese titelstrijd de kwartfinales bereikt. Oranje was in Boedapest in drie sets te sterk voor Griekenland: 25-21, 25-23, 25-12.

Voor Nederland was het bij het EK de zesde zege met 3-0 op rij. De nummer twee van de Europese ranglijst behaalde in de groepsfase ook vijf opeenvolgende overwinningen zonder setverlies.

Oranje reist maandag naar de Turkse hoofdstad Ankara voor de laatste fase van het EK. De ploeg van bondscoach Jamie Morrison treedt woensdag in de kwartfinales aan tegen de winnaar van het duel tussen Turkije en Kroatië.

Geen winnaar in Rome

19.55 uur: De Romeinse derby tussen Lazio en AS Roma heeft geen winnaar opgeleverd. De twee stadgenoten hielden elkaar in het Stadio Olimpico op 1-1. Lazio dacht in de blessuretijd nog te winnen, maar het doelpunt van Manuel Lazzari werd afgekeurd omdat daar buitenspel aan vooraf ging.

Bij AS Roma deed Justin Kluivert de hele wedstrijd mee. De oud-Ajacied zou eigenlijk op de bank beginnen, maar hoorde kort voor de aftrap dat hij toch mocht starten omdat Davide Zappacosta tijdens de warming-up geblesseerd afhaakte. Aleksandar Kolarov bracht de ploeg van Kluivert na een kwartier op voorsprong uit een strafschop. De Servische linksback leidde met knullig balverlies na rust de gelijkmaker van Luis Alberto in.

Golf: Luiten met zelfvertrouwen naar KLM Open

18.09 uur: Joost Luiten kan met een gerust gevoel afreizen naar het KLM Open, dat over een kleine twee weken begint op The International nabij Schiphol. De tweevoudig winnaar van het Nederlandse toernooi uit de Europese Tour sloot de European Masters in het Zwitserse Crans Montana af met een sterke ronde van 66 slagen, 4 onder par. De Bleiswijker klom daarmee nog de nodige posities en eindigde als 23e in het klassement.

Luiten begon de vierde en laatste ronde met een bogey. Op hole 7 maakte hij zijn eerste birdie, er volgden er nog vier op de laatste negen holes. Hij was zelf nog niet helemaal tevreden. „Ik speelde wel goed, maar had helaas niet de start die ik wilde hebben. Op de eerste hole wil je niet een bogey. Daarna raakte ik wel de greens, maar sloeg de ballen net niet dicht genoeg bij de hole”, zei hij op zijn website. De tweede helft van zijn ronde was een stuk beter met drie birdies op rij en zelfs een kans op een eagle.

De zege in Crans Montana ging naar de Zweed Sebastian Söderberg. Hij won een play-off met vier andere spelers, die net als hij na de vier reguliere ronden (72 holes) op 266 slagen (-14) waren uitgekomen. Onder de vijf ook de Noord-Ierse nummer twee van de wereld Rory McIlroy. Op de eerste extra hole maakte Söderberg als enige een birdie. Hij verdiende ruim 4 ton met de zege.

Landstitel honkballers Amsterdam na inhaalrace

17.26 uur: De honkballers van L&D Amsterdam hebben na een indrukwekkende inhaalrace de Nederlandse titel veroverd. De Pirates wonnen in Rotterdam de zevende en beslissende wedstrijd tegen Neptunus in de Holland Series. De ploeg uit de hoofdstad zegevierde met 6-0. Daarmee kwam de eindstand in de finale op 4-3.

Neptunus begon anderhalve week geleden met een zege aan de Holland Series (6-4). Daarna boekte de titelhouder nog eens twee overwinningen op rij en leek het zevende opeenvolgende landskampioenschap nog slechts een kwestie van tijd. Amsterdam knokte echter sterk terug en dwong zaterdag met een zwaar bevochten thuiszege (4-3, na een achterstand van 0-3) het beslissende zevende duel af.

In Rotterdam sloeg Amsterdam in de tweede inning, met drie punten, en de zevende inning, met twee punten, toe. Neptunus kon daar aanvallend niets tegenover zetten. Voor de Amsterdamse club was het de vijfde landstitel. In 2011 veroverden de „Pirates” voor de laatste keer het Nederlands kampioenschap.

Vanmarcke wint Bretagne Classic in Plouay

17.15 uur: De Belg Sep Vanmarcke heeft de Bretagne Classic - Ouest France, voorheen de GP Plouay, gewonnen. De wedstrijd uit de WorldTour wordt gehouden op delen van het parcours waarop in 2000 om de wereldtitel werd gestreden. Vanmarcke, die rijdt voor Education First, won na 248 kilometer de sprint van een kopgroep van drie. Achter hem werd zijn landgenoot Tiesj Benoot tweede, de derde plaats was voor de Australiër Jack Haig.

Het drietal was ruim 20 kilometer voor de streep in Plouay ontsnapt uit een omvangrijke eerste groep. Stuyven probeerde ruim een kilometer voor de streep weg te rijden bij zijn medevluchters. Dat lukte niet, waarna Vanmarcke ging op 800 meter van de streep. Haig en Stuyven keken naar elkaar en de wedstrijd was beslist.

Voor Vanmarcke was het zijn eerste zege in een WorldTour-koers. In totaal heeft hij acht overwinningen op zijn naam staan, met de Omloop Het Nieuwsblad in 2012 als meest aansprekende.

Choukoud loopt recordtijd op 10 Engelse mijl

16.33 uur: Khalid Choukoud heeft in de Tilburg Ten Miles de beste Nederlandse tijd ooit gelopen op de 10 Engelse mijl. De Haagse marathonloper eindigde als derde in de internationale wegwedstrijd. Hij legde de 16,1 kilometer af in 46.18. Daarmee was hij 8 seconden sneller dan de oude toptijd die Abdi Nageeye twee jaar geleden neerzette in Tilburg.

Choukoud liep een sterke race; hij liep tot de laatste kilometer aan de leiding en streed met twee Afrikanen om de winst: de Oegandees Abel Chebet en de Ethiopiër Enyew Alem Mekonnen. De drie atleten stormden gezamenlijk op de finish af in de Tilburgse Spoorzone. Chebet beschikte over de beste benen en won in 46.13. Mekonnen arriveerde als tweede in 46.14.

Choukoud is in voorbereiding op een najaarsmarathon. Hij wil de limiet voor de Olympische Spelen van Tokio aanvallen (2.11.30).

Wielrennen: Stuyven en Colbrelli kunnen juichen in Erfurt

15:48 uur: De Belg Jasper Stuyven heeft de Ronde van Duitsland gewonnen. De renner van Trek-Segafredo veroverde zaterdag, door als tweede te finishen achter de Deen Kasper Asgreen, de leiderstrui en stond die in de vierde en laatste etappe niet meer af. De ritzege in Erfurt was voor de Italiaan Sonny Colbrelli van Bahrain-Merida.

Colbrelli was in de sprint te snel voor de Belg Yves Lampaert en de Noor Alexander Kristoff. Cees Bol finishte als zevende, Tom-Jelte Slagter werd negende.

De slotrit ging van Frankfurt naar Erfurt over ruim 159 kilometer. In het eindklassement hield Stuyven Colbrelli en Lampaert achter zich. Slagter werd zevende.

Herstelde Krumins zesde in Ladies Run Tilburg

14:48 uur: Susan Krumins is op de zesde plaats geëindigd in de Tilburg Ladies Run. De Nijmeegse liep de internationale wegwedstrijd over 10 kilometer in 33 minuten en 31 seconden. Dat was meer dan 3 minuten achter de ontketende Lonah Chemtai Salpeter uit Israël, die won in 30.05 en met die tijd het parcoursrecord met 25 seconden aanscherpte.

Selamawit Dagnachew, eveneens uit Israël, eindigde als tweede in 31.21, de Bahreinse Rose Chelimo werd derde in 32.37.

Krumins had een verklaring voor haar matige tijd, ruim 2 minuten boven haar persoonlijk record. De atlete liep dit voorjaar een zware virusinfectie op en kon drie maanden niet optimaal trainen. Ze verscheen dan ook verre van in topvorm aan de start in Tilburg. Ze hoopt zich niettemin de komende weken in de vereiste conditie te lopen voor de WK in Doha (27 september - 6 oktober), waar ze uitkomt op de 10.000 meter. Krumins veroverde vorig jaar op de EK in Berlijn zilver op deze afstand. Salpeter liep toen naar het goud.

Mountainbike: Schurter pakt wereldtitel crosscountry

12.05 uur: Nino Schurter heeft voor de vijfde keer op rij de wereldtitel crosscountry gegrepen. De Zwitser maakte zijn favorietenrol in het Canadese Mont-Sainte-Anne waar met een lange solo. Het is in totaal de achtste wereldtitel voor Schurter, die ook de regerend olympisch kampioen is.

Op een halve minuut van Schurter greep zijn landgenoot Mathias Flückiger het zilver. Brons was er voor Stéphane Tempier uit Frankrijk. Milan Vader, de enige Nederlandse deelnemer en onlangs nog derde op het EK, haalde het einde niet. De Zeeuw moest opgeven na een val. Mathieu van der Poel, dit seizoen goed voor wereldbekerzeges in Nove Mesto, Val di Sole en Lenzerheide en winnaar van de Europese titel in Brno, liet het WK schieten.

Judo: Oranje kan laatste overwinning niet binnenslepen

11.08 uur: De Nederlandse judoploeg heeft zich niet kunnen mengen in de strijd om de medailles bij de landenwedstrijd op de WK in Tokio. In de eerste ronde verloren de judoka’s met 4-3 van Zuid-Korea.

Na overwinningen van Kim Polling, Noël van ’t End en Roy Meyer stond Oranje na vier partijen op een 3-1 voorsprong. Sanne Verhagen, Roy Schipper en Marhinde Verkerk wisten echter niet de laatste benodigde overwinning binnen te halen.

Golf: Van Dam zakt weg in Portland

08.11 uur: Anne van Dam heeft zich niet weten te handhaven in de top-30 van de Cambia Portland Classic, een golftoernooi uit de Amerikaanse vrouwentour LPGA. Op de derde dag ging de 23-jarige Arnhemse rond in 74 slagen, 2 boven het baangemiddelde. Eerder had ze nog twee sterke ronden gelopen met 70 en 69 slagen. Met nog één ronde te gaan staat ze met haar score van -3 op de gedeelde 59e plaats.

Van Dam noteerde in de derde ronde liefst zes bogeys. Daar tegenover wist de beste Nederlandse ook twee birdies en een eagle te slaan. De Amerikaanse Yealimi Noh gaat stevig aan de leiding bij het Amerikaanse toernooi, waar 1,3 miljoen dollar te verdienen valt. Noh staat na drie dagen op een score van -19.