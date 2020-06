Wil Besseling weer sterkste in virtueel golftoernooi Europese Tour

onze telesportredactie

De 35-jarige Besseling, die eerder op golfbaan Eichenried in München de sterkste bleek, was nu ook op Wentworth Club in Virginia Water (Engeland) als snelste over de virtuele baan. Er deden 34 golfers aan mee

Hij verdiende er een geldbedrag van 10.000 euro mee dat hij mag besteden aan een goed doel. Besseling koos voor Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid, en Dutch4kids dat geld inzamelt voor kinderziekenhuizen.