Borussia Dortmund: operatie Sébastien Haller succesvol

„Hij was stabiel en ongelofelijk positief. Hij heeft tegen zijn ploeggenoten gezegd: ’Doe jullie werk en geef alles. Zorg ervoor dat als ik terugkeer we nog helemaal in de titelstrijd zijn’. Dat zullen de jongens ook doen”, zei Kehl.

Bij de international van Ivoorkust werd ruim een week geleden teelbalkanker geconstateerd. Haller voelde zich niet lekker na een training in Zwitserland. Onderzoek in een ziekenhuis wees uit dat hij een tumor bij een zaadbal had.

Bekijk ook: Haller gaat heel zwaar traject in

De 28-jarige spits verruilde deze zomer Ajax voor Dortmund voor 31 miljoen euro. Dat bedrag kan door bonussen oplopen tot bijna 35 miljoen euro.