VIDEO Ook rellen in Frankrijk: doelman aangevallen na duel op ’leven en dood’

Het duel eindigde in 1-1. Dat was ook de uitslag in het eerste duel tussen de twee clubs. Auxerre nam zondag de strafschoppen beter (5-4). Saint-Étienne speelde zeventien seizoenen op rij in de Ligue 1 en werd tien keer kampioen van Frankrijk. Even vaak als Marseille en Paris Saint-Germain. De drie clubs zijn samen recordkampioen.

Na het laatste fluitsignaal bestormden aanhangers van Saint-Étienne het veld en ontstonden er ongeregeldheden. Zo werd er met vuurwerk gegooid. Donovan Leon, de doelman van Auxerre, werd aangevallen. Spelers van beide clubs vluchtten de catacomben in.

Doelman Donovan Leon van Auxerre werd na afloop aangevallen. Ⓒ ANP/HH

Bij meerdere wedstrijden in de Franse voetbalcompetitie braken dit seizoen zware rellen uit. Meerdere clubs kregen een puntenstraf.

In Nederland liep het helemaal uit de hand rond het duel tussen ADO Den Haag en Excelsior. De thuisploeg verloor, waarna het in en buiten het stadion op rellen uitdraaide.

Bekijk ook: Supportersrellen na nederlaag ADO Den Haag