Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlander wil harder dan ooit terugslaan op WK darts Max Verstappen inspireert Michael van Gerwen: ’Wat die jongen heeft gedaan, is van echte wereldklasse’

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

Michael van Gerwen verschijnt zaterdag voor het eerst aan de oche. Ⓒ Orange Pictures

AMSTERDAM - Vanavond is het zover voor Michael van Gerwen. De nummer 3 van de wereld begint in Ally Pally tegen Chas Barstow aan zijn jacht op wereldtitel nummer 4. Na een moeizame periode is de 32-jarige darter klaar om weer te laten zien waarom hij jarenlang de dartwereld domineerde. In gesprek met De Telegraaf blikt de man uit Vlijmen aan de hand van zes stellingen vooruit op het WK, bespreekt hij zijn mededarters en kijkt hij terug op de moeilijke periode die achter hem ligt.