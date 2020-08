The Last Dance van Serena (38) en Venus Williams (40)?

Serena en Venus Williams bedanken elkaar na het duel. Ⓒ AFP

Op een achterafbaantje in Lexington Kentucky, stonden Serena (38) en Venus (40) – voornamen volstaan – voor de 31ste keer tegenover mekaar, een duel dat na meer dan 2 uur gewonnen werd door de jongste van de twee tennislegendes. Gezien de leeftijd van beide dames is de kans groot dat er geen vervolg meer komt aan een duel dat de internationale topsport van deze eeuw kleurde. Was nummer 31 het afscheid van een tijdperk, een tennisversie van The Last Dance?