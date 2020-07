Artsen halen handbiker Zanardi (53) uit coma

Het duurt enkele dagen voordat Zanardi uit zijn coma ontwaakt. Daarna willen de artsen Zanardi opnieuw onderzoeken om de precieze omvang van de schade aan zijn hoofd te bepalen.

Zanardi reed in de jaren 90 in de Formule 1 en werd in 1997 en 1998 twee keer kampioen in de CART-series. De Italiaan wordt binnen de sportwereld gezien als een bron van inspiratie, vooral door de wijze waarop hij zich terugknokte na z'n crash op een Duits circuit in de CART-series in 2001. Beide benen moesten worden geamputeerd, maar met twee kunstbenen keerde hij terug in de autosport.

Als handbiker veroverde hij vier gouden medailles bij de Paralympische Spelen van Londen 2012 en Rio 2016.