VAR greep in één van de drie duels in Eredivisie in

De Eredivisie telt totaal 306 wedstrijden. De VAR greep 98 keer in. Van die 98 keer leverde het VAR-advies 85 keer de juiste beslissing op, 3 keer bleef er twijfel en in 10 gevallen leverde het VAR-advies niet de juiste beslissing op.

Het seizoen 2019/2020 werd vanwege het coronavirus eerder onderbroken. Toen werden totaal 232 wedstrijden afgewerkt. De VAR greep destijds 58 keer in, dus in 1 van de 4 duels.

Verschillende spelsituaties

De ingrepen zijn onderverdeeld in verschillende spelsituaties. Er zaten 44 strafschopmomenten bij. 27 keer werd een penalty, na advies van de VAR, terecht gegeven. In 11 gevallen werd een strafschop, na inbreng van de VAR, juist terecht teruggedraaid.

De VAR kwam er afgelopen seizoen in de Eredivisie bij 33 doelpunten aan te pas. 28 treffers werden na VAR-advies afgekeurd en 5 doelpunten na tussenkomst van de videoscheidsrechter terecht goedgekeurd.

Camera’s

De teller bij rode kaarten kwam uit op 20 momenten van de VAR. In 12 gevallen werd een speler na VAR-advies terecht met rood weggestuurd. 1 rode kaart werd na VAR-advies terecht teruggedraaid. 5 keer gaf een scheidsrechter onterecht een rode kaart en greep de videoscheidsrechter in.

Van Egmond liet in Zeist ook cijfers zien rond de camera's die worden gebruikt voor buitenspel. De zogenoemde 16 metercamera werd 895 keer gebruikt. In 846 gevallen volgde de bevestiging van een juiste beslissing. 49 keer volgde een herziening van de beslissing na het gebruik van de camera.

Gemeen spel neemt af

Er zijn weinig spelregelwijzigingen, wel is de situatie rond hands weer wat veranderd. Niet elk contact tussen de hand of arm en de bal is strafbaar hands. Het staat als volgt omschreven: "Scheidsrechters moeten de 'te rechtvaardigen' positie van de hand of arm beoordelen, in relatie tot wat de speler aan het doen is in die specifieke situatie." En wat ook is veranderd: "Onopzettelijk hands door een ploeggenoot voordat er een doelpunt wordt gescoord en onopzettelijk hands waardoor een scoringskans ontstaat, zijn verwijderd als overtredingen."

Van Egmond vertelde verder dat het er op lijkt dat het aantal zware overtredingen (ernstig gemeen spel) afneemt. Dat zou mede zo zijn door aanwezigheid van de VAR. De scheidsrechtersbaas zei desgevraagd ook dat het er op lijkt dat scheidsrechters afgelopen seizoen in lege stadions minder snel in het voordeel van de thuisclub floten dan wanneer de stadions vol zijn. "Dat is een aandachtspunt", aldus Van Egmond.