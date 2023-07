Philipsen geklopt: Pedersen is de sterkste in Tour de France

De rit naar Limoges was er op papier een voor de sterke sprinters als Van Aert, Biniam Girmay en ook Mathieu van der Poel. De Nederlander had alleen een probleem: zijn ploeggenoot Philipsen kon het parcours ook aan en met drie ritzeges op zak en de groene trui in zijn bezit, was de Belg ook een goede man om uit te spelen.

Vanuit de start waren er genoeg renners die niet wilden dat het een sprint werd, want er was wel even strijd om in de kopgroep te komen. Uiteindelijk reden er ’slechts’ drie weg: de Fransen Anthony Delaplace, Anthony Turgis en de Belg Tim Derclerq. Toen het peloton liet begaan, reed het trio al snel een minuut of vijf voorsprong bijeen. Dat bleef zo tot de tussensprint, waarna er een groepje met veel renners van Astana en Alpecin-Deceuninck doortrok. Van der Poel zat er ook bij, waardoor Jumbo-Visma zich geroepen voelde om het gat te dichten. Uiteindelijk werd de situatie snel rechtgetrokken door de ploeg van de gele trui.

Op 60 kilometer van de meet werd het peloton weer opgeschrikt, ditmaal door een valpartij met Mark Cavendish. De Astana-coureur bleef op de grond liggen en greep naar zijn schouder. Hij kon zijn weg niet vervolgen. Cavendish is met 34 ritoverwinningen samen met wielerlegende Eddy Merckx gedeeld recordhouder met het meeste aantal etappezeges in de Tour. Zijn grote droom was om het record alleen in handen te krijgen, maar gelet op zijn geplande pensioen aan het einde van dit jaar en zijn gedwongen opgave kan hij dat vergeten.

Nadat Kasper Asgreen een tijdje alleen tussen de kopgroep en het peloton had gereden, probeerde Turgis vooraan alleen weg te rijden. Daarachter trok Jumbo-Visma op het laatste klimmetje van de dag hard door. Op zes kilometer, toen Turgis net gegrepen was, was er nog een flinke valpartij met als belangrijkste slachtoffer Simon Yates, de nummer vier in de rangschikking.

Vooraan werd er gesprint. Van der Poel deed weer een goede lead-out, maar Pedersen hield het op fenomenale wijze vol en hield Philipsen af. Van Aert werd derde voor de Nederlanders Dylan Groenewegen en Nils Eekhoff. Yates verloor door zijn val uiteindelijk 47 seconden en zakte naar plek 6.

