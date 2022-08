Tagliafico van schlemiel naar held in gewonnen duel Lyon

Premium Voetbal

De Guzman voelde zich held in Italië: ’Kon er niet normaal over straat’

De rondreis van Jonathan de Guzman (34) is ten einde. De 14-voudig international, die op zijn 12e vanuit Canada neerstreek in de jeugdopleiding van Feyenoord, is bij Sparta weer thuis in ’zijn’ Rotterdam, vertelt hij voorafgaand aan het competitieduel met Ajax. De eerste en enige Nederlander die in ...