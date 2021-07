Vangelis Pavlidis arriveert met personal coach bij AZ

Vangelis Pavlidis, de nieuwe AZ-spits, op de foto met de bondscoach van Griekenland, John van ’t Schip. Ⓒ FOTO MARTIN MOOIJ

DIRKSHORN - Het was niet toevallig dat de nieuwe AZ-spits Vangelis Pavlidis afgelopen seizoen een groot aandeel had in het lijfsbehoud van Willem II. De wereldgoal in het veelbewogen slotduel met Fortuna Sittard was de beloning van zijn zoektocht naar het alsmaar beter worden. Zaterdag in Dirkshorn zag Pavlidis AZ gelijkspelen (1-1) tegen Anderlecht.