Technisch directeur Frank Arnesen en Feyenoord gaan uit elkaar

Na de Europese eindstrijd tegen AS Roma werd de Deense ‘td’ ook direct in het ziekenhuis opgenomen. Arnesen probeerde daarna nog wel, zo goed en zo kwaad als het kon, wat taken uit te voeren, maar dat was in de ogen van Feyenoord een verre van ideale situatie in de drukste transferzomer ooit.

Feyenoord adviseerde Arnesen om zich op zijn leeftijd (hij wordt komende maand 66 jaar) vooral te concentreren op zijn herstel en zijn gezondheid. Hij is al vanaf mei niet meer inzetbaar en moet volgens de club nog heel veel herstellen om weer honderd procent te kunnen werken.

In het najaar zou Arnesen andermaal moeten worden geopereerd en zoals bekend heeft hij een aflopend contract.

Volgens het medium 1908.nl, dat alle ontwikkelingen bij Feyenoord 1 op de voet volgt, zou nu besloten zijn dat de technisch directeur eerder dan juni 2023 gaat afhaken en zouden beide partijen op korte termijn al uit elkaar kunnen gaan.

Al het werk van Arnesen is na zijn ziekte overgenomen door algemeen directeur Dennis te Kloese en het team van scouts, dat vorig jaar is aangesteld. Te Kloese deed nagenoeg alle onderhandelingen met buitenlandse clubs waar het ging om aan- én verkopen.

Hij bedong onder meer een recordprijs in de geschiedenis van Feyenoord voor Luis Sinisterra, die voor 30 miljoen euro (inclusief bonussen) werd verkocht aan Leeds United. Op die deal is ook nog een doorverkooppercentage bedongen, waardoor het bedrag zelfs boven de 30 miljoen kan uitkomen in de toekomst.