Ronald Koeman wacht ijzig weerzien

„Hij zal mij niet begroeten en ik hem ook niet”, aldus de inmiddels 39-jarige Joaquín tegenover radiostation Cadena SER.

„Het was niet de mooiste periode in mijn carrière”, zo stelde Joaquín terugblikkend op hun periode bij Valencia in een poging de verstoorde relatie te verklaren. „Het was geen prettige ervaring.”

Joaquin werd opgeleid door Betis, maar speelde van 2006 tot 2011 voor Valencia. In 2015 keerde de inmiddels 39-jarige vleugelspeler terug bij Betis. Ⓒ EPA

Koeman trad in oktober 2007 aan bij Los Che en voerde al snel een grote schoonmaak door. Diverse gevestigde namen moesten vertrekken, onder wie clubiconen Santiago Cañizares, David Albelda en Miguel Ángel Angulo. In maart 2015 werd Koeman vanwege tegenvallende resultaten ontslagen. Tussendoor won hij nog wel de Spaanse beker met de club.

„De enige reden dat wij niet naar de Segunda División degradeerden was omdat het seizoen niet langer duurde”, stelt Joaquín nu, om vervolgens venijnig uit te halen naar de Nederlandse trainer.

,,Ik heb altijd geprobeerd een goede relatie met hem te onderhouden, vooral omdat hij de coach was en ik wilde spelen. Zelfs als ik geblesseerd was. Maar Koeman sprak niet met de spelers. Hij stuurde meestal zijn assistent Bakero.Het enige waar Koeman om gaf, waren de vijf of zeven flessen wijn bij het avondeten. Ik zou graag half zo slim zijn als Koeman. Hij verdiende in vijf maanden zeven miljoen euro. Maar na zijn ontslag nam hij niet eens de moeite om afscheid te nemen van de spelers en leverde hij zelfs zijn auto van de club niet in.”

Mocht Joaquín ooit voorzitter van Betis worden, zou hij Koeman dan benaderen om trainer te worden? „Nee, nooit. Ik zou hem zelfs niet aanstellen als materiaalman.”