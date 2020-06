Van Drongelen en Letschert hebben promotie met HSV niet meer in eigen hand

Voorafgaand aan speelronde 33 had HSV, de club van Rick van Drongelen en Timo Letschert, promotie naar het hoogste niveau in Duitsland in eigen hand. Arminia Bielefeld was al kampioen, maar HSV streed nog met Stuttgart om het tweede directe promotie-ticket. Nu dreigt de promotie echter geheel in gevaar te komen.

Op bezoek bij Heidenheim kwam HSV na rust op voorsprong. Maar zoals wel vaker dit seizoen is gebeurd, gaf de formatie van Dieter Hecking in de slotfase de winst uit handen. Tien minuten voor tijd maakte Louis Beyer een eigen goal en diep in blessuretijd schoot Konstantin Kerschbaumer Heidenheim naar de overwinning.

Door de nederlaag staat HSV vierde en is directe promotie naar de Bundesliga niet meer mogelijk. Met die vierde positie op de ranglijst kan HSV zelfs niet aan de playoff-wedstrijd om promotie meedoen. Die is nu in handen van Heidenheim.

Stuttgart, die op bezoek bij Nürnberg met 0-6 won, lijkt directe promotie niet meer te kunnen ontgaan. De nummer twee heeft drie punten voorsprong op Heidenheim en een veel beter doelsaldo: respectievelijk +23 en +12.

In de laatste speelronde kan HSV zich nog plaatsen voor de playoff-ronde, maar Van Drongelen en Letschert hebben het niet meer in eigen hand. Heidenheim heeft één punt meer en moet in de laatste wedstrijd van het seizoen op bezoek bij kampioen Arminia Bielefeld. HSV treft thuis middenmotor Sandhausen.