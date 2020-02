Foto: Standbeeld FC Twente-icoon Sander Boschker afgeplakt met vuilniszakken

Na het uitlekken van de opname waarin keeperstrainer Sander Boschker en trainer Gonzalo Garcia ten overstaan van supporters Twente-speler Wout Brama afbranden, heeft het standbeeld van de oud-doelman een inpakbeurt gekregen. Een pijnlijke situatie voor alle betrokkenen.

Boschker en Brama waren ploeggenoten in de gouden jaren van FC Twente, toen de club meespeelde in de top en in 2010 zelfs kampioen van Nederland werd. Boschker omschrijft Brama nu als een stoorzender in de selectie. „Wout is iemand die voor wrijving zorgt in de groep. Omdat hij jongens beïnvloedt door zijn manier van praten en gedrag. Hij vindt dat hij moet spelen. En dan is Wout heel cynisch. Daar gaan jongens niet beter van spelen.”

Ook hoofdtrainer Garcia, die door de fans wordt bekritiseerd voor zijn voortdurend wisselende opstellingen en onlogische keuzes, deed in het gesprek met de boze supporters een duit in het zakje. De beginnende hoofdtrainer gaf aan geen grip te hebben op de ervaren middenvelder, die zich gesterkt voelt door de steun van de supporters en de media. „Hij heeft veel macht. Hij heeft jullie allemaal achter zich. Hij gebruikt zijn macht om zijn eigen dingen te doen. Hij is heel goede vrienden met de pers. Hij vertelt alles aan de pers. Hij spreekt slecht over andere spelers. Hij komt vanaf de eerste dag bij mij om mij de dingen te laten doen zoals hij wil. Het is een lang verhaal. Er zijn veel dingen, elke keer als hij niet speelt op de plek waar hij wil spelen. Hij heeft een slechte invloed in de kleedkamer. Hij is daar niet de leider. Hij is gewoon een van de selectiespelers.”

Lees hier alles over de soap rond de uitgelekte FC Twente-tapes: