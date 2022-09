Premium Het beste van De Telegraaf

Memphis Depay over Barça-situatie: ’Ik ga niet zomaar weglopen’

Door Jeroen Kapteijns

Memphis Depay op de training van Oranje Ⓒ ANP/HH

ZEIST - Na een zomer vol transfergeruchten bleef Memphis Depay toch bij FC Barcelona ondanks de komst van Robert Lewandowski. Het heeft ervoor gezorgd, dat de spits van Oranje bij zijn club slechts 131 van de 720 mogelijke speelminuten heeft afgewerkt in het nog prille seizoen. Dat hij de laatste twee competitieduels in de basis mocht afwerken en de basisplaats tegen Elche opluisterde met een goal was een grote opluchting voor Depay, die met veel plezier naar Zeist is gereisd voor de laatste interlandperiode voor het WK.