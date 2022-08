Prachtige afstandsschoten Cambuur nekken Fortuna Sittard

De trainer van de Friese club had er zelf een aandeel in. Na een heel lastig eerste half uur besloot hij geheel tegen zijn gewoonte in twee spelers naar de kant te halen. Jamie Jacobs, de man met de meeste doelpogingen in de Eredivisie, was er daar een van. David Sambissa en Michael Breij waren de nieuwkomers.

Met een geweldige knal bracht Breij kort na rust de gelijkmaker op het bord. In een fase dat Fortuna nadrukkelijk op zoek ging naar de eerste winst bezorgde Mees Hoedemakers met twee treffers zijn ploeg de zege. Jasper ter heide maakte er zelfs nog 1-4 van. Hij verpestte het debuut van Burak Yilmaz als basisspeler.

Burak Yilmaz schreeuwt het uit na de 1-0. Ⓒ ANP/HH

Voor het duel met de Friezen nam Fortuna Sittard afscheid van de naar Millwall vertrokken Zian Flemming. Die behoedde de club vorig seizoen met zijn doelpunten voor degradatie en werd de verpersoonlijking van de handhaving genoemd. Yilmaz leek die rol moeiteloos over te nemen. Hij had maar tien minuten nodig voor zijn tweede treffer in Limburgse dienst. Geen geweldige vrije trap dit keer zoals tegen Ajax, maar een schot met een vervelende stuit. Keeper Joao Virginia liet zich er volledig door verrassen.

Sjors Ultee had voor een aanvallend concept gekozen. De verliespartijen tegen Ajax en FC Twente waren niet verrassend. Maar het spel tegen de Tukkers vond hij veel te slap. Daar moest een antwoord op komen. Maar dat pakte totaal verkeerd uit. De avond die nog zo mooi begon eindigde met een striemend fluitconcert.