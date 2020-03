Bayern München kegelt Schalke 04 uit DFB Pokal

Joshua Kimmich maakte vlak voor rust het doelpunt voor Bayern. De verdediger schoot uit de rebound bij een hoekschop raak. Doelman Markus Schubert van Schalke zag de bal te laat aankomen en kon het schot niet meer keren.

Invaller Benito Raman van de thuisploeg kreeg in de 65e minuut een grote kans op de gelijkmaker maar schoot de bal in de handen van doelman Manuel Neuer. Ook Guido Burgstaller kon een kans op de gelijkmaker vlak voor tijd niet verzilveren. Bij Bayern viel Joshua Zirkzee kort voor tijd in.