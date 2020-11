Dylan Groenewegen: ’Zwarte bladzijde in carrière’

In augustus in de Ronde van Polen duwde hij tegenstrever Fabio Jakobsen de hekken in, die daarbij ernstige verwondingen opliep. „Het zal voor altijd een zwarte bladzijde in mijn carrière blijven”, liet de sprinter van Jumbo-Visma via zijn ploeg weten.

Groenewegen mag op 7 mei weer opstappen, de schorsing werd opgelegd met terugwerkende kracht. „Door de disciplinaire zaak met de UCI af te ronden wordt duidelijkheid gecreëerd en dat stelt mij in de gelegenheid weer vooruit te kijken”, zegt de berouwvolle Amsterdammer. „Daar ben ik blij om, ook al is 7 mei nog ver weg.”

Groenewegen heeft zijn volledige medewerking verleend aan het onderzoek van de UCI. „Tijdens de sprint ben ik van mijn lijn afgeweken. Dat spijt me, want ik wil een faire sprinter zijn. De gevolgen waren heel ongelukkig en ernstig. Daar ben ik mij zeer van bewust en ik hoop dat dit voor elke sprinter een wijze les is. Ik volg het nieuws van Fabio’s herstel op de voet. Ik kan alleen maar hopen dat hij op een dag weer volledig zal kunnen terugkeren.”

Jakobsen, die na de val twee dagen in een kunstmatige coma werd gehouden en 130 hechtingen in zijn gezicht kreeg aangebracht, heeft inmiddels meerdere operaties achter de rug. Zo werd bot vanuit zijn bekkenkam getransplanteerd in zijn onder- en bovenkaak. De sprinter van Deceuninck- Quick-Step wacht in het voorjaar een nieuwe operatie aan zijn gezicht, maar hoopt binnenkort weer voorzichtig te kunnen trainen.