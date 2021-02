Alle Nederlanders klaar in enkelspel Australian Open

De 25-jarige Van de Zandschulp had eigenlijk geen kans tegen Carlos Alcaraz omdat hij zelf te veel fouten maken en het 17-jarige toptalent uit Spanje nauwelijks iets cadeau gaf: 6-1, 6-4, 6-4. De partij tussen Robin Haase en de als 28ste geplaatste Serviër Filip Krajinovic was een stuk spannender, want Haase wist met mooi tennis de derde set te winnen. Maar ook de 33-jarige nestor van het Nederlandse toptennis kon bij zijn twaalfde Australian Open de eerste ronde niet overleven: 7-6(4), 6-3, 4-6, 6-2.

Haase is in het afgelopen coronajaar afgezakt naar plaats 198 op de wereldranglijst, maar liet wel zien dat hij beter kan tennissen dan die klassering doet vermoeden. Na een break achterstand schopte hij het in de openingsset nog tot een tiebreak. En in de derde set wist Haase met creatief en attractief tennis voor het enige hoogtepuntje te zorgen van de drie Nederlandse optredens in het enkelspel. Maar meer dan setwinst zat er niet in, want de solide Serviër liet in set nummer vier duidelijk zien wie er het meest recht heeft op een plek in de volgende ronde.

Botic Van de Zandschulp is vrijwel kansloos. Ⓒ ANP/HH

Haase gaat nog dubbelen in Melbourne en dat geldt ook voor een handjevol landgenoten die allemaal met buitenlandse partners optrekken. Wellicht ligt er in die discipline nog wat Nederlands succes in het verschiet. Als het gaat om de Nederlanders in het enkelspel is deze Australian Open er eentje om snel te vergeten. Vorig jaar haalde de nu geblesseerde Kiki Bertens nog de vierde ronde, dit jaar werden er door de drie Nederlanders negen sets verloren en slechts eentje gewonnen….