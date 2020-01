„Maar dat kwam ook door Rusland, een toptegenstander”, zei een teleurgestelde bondscoach Arno Havenga na het verlies op strafworpen.

„We wisten dat het een hele zware en tactische pot zou worden. Verdedigend hebben we het, zoals het hele toernooi, goed gedaan. We speelden een prima pot. Het is jammer dat wij in de derde periode het gaatje van drie doelpunten niet konden slaan. We misten net wat overtuiging in de schoten. Zo kon Rusland weer terugkomen in de wedstrijd.”

Aanvoerster Dagmar Genee vond ook dat Oranje stroever speelde. „Het was minder dynamisch en we maakten minder acties. Daar hebben we het laten liggen, want we speelden wel een goede verdediging. Aanvallend werd het te rommelig.”

Het duel eindigde na de reguliere vier periodes in 7-7, waarna strafworpen de beslissing moesten brengen. Dagmar Genee en Sabrina van der Sloot misten voor Oranje, Rusland faalde niet. „Je weet dat het een een loterij wordt”, zei keepster Debby Willemsz. „Bij de eerste Russische strafworp zat ik er dicht bij. We hadden afgesproken dat als ik die niet zou hebben, Joanne Koenders het zou proberen. Je kan het altijd proberen om zo te verrassen, maar helaas schoot Rusland de tweede penalty ook raak. Ja, ze schoten ze goed binnen.”

Nederland werd door de nederlaag niet alleen onttroond als Europees kampioen, maar miste ook plaatsing voor de Olympische Spelen in Tokio. Het team moet nu in maart op het olympisch kwalificatietoernooi in Italië zijn laatste kans grijpen. „We hebben de lijn omhoog ingezet, ik heb er vertrouwen dat we dat olympische ticket gaan pakken”, zei Nomi Stomphorst.

