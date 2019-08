Wijnaldum lacht: ’Klopp droeg boxershort van Ronaldo’

Volgens de Nederlandse middenvelder had Klopp voor de Champions League-finale tegen Real Madrid in 2018 een boxershot aan van Cristiano Ronaldo die daar toen nog voetbalde.

„We zagen dat hij een boxershort van Ronaldo droeg. Hij hield zijn bespreking met het shirtje gepropt in een boxershort van Ronaldo. De hele kleedkamer lag dubbel van het lachen op de grond. Dat brak het ijs”, tekent de sportsite The Athletic op uit de mond van Wijnaldum. Het hielp overigens niet, want Liverpool ging met 3-1 onderuit.

„Normaal gesproken is iedereen in dit soort situaties serieus en geconcentreerd, maar hij was relaxed en maakte deze grap. Hij heeft honderden van dit soort grappen uitgehaald”, aldus Wijnaldum. „Als je ziet dat je manager veel vertrouwen heeft en ontspannen is, heeft dat effect op de spelers. Hij is een vaderfiguur in dit soort dingen. Met zijn grappen en lichaamstaal, neemt hij de druk weg van de spelers.”

Cristiano Ronaldo heeft zijn eigen ondergoedlijn.