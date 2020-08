Donny van de Beek rond met Manchester United

Omdat ook Ajax en de Mancunians het mondeling eens zijn geworden over de transfersom van maximaal 45 miljoen euro (inclusief bonussen) staan slechts het papierwerk en de medische keuring de overgang nog in de weg.

Nu de Premier League alsnog is uitgespeeld, kan Manchester United het zich veroorloven tientallen miljoenen te investeren in de selectie. Begin juni van dit jaar berichtte De Telegraaf uitgebreid over het feit dat de Mancunians officieel voor Van de Beek hadden aangeklopt.

Omdat de schade door de coronacrisis per week met vier miljoen euro opliep en in totaal 130 miljoen euro werd, maakte United even een pas op de plaats. In de afgelopen uren werd er vol doorgeschakeld.