Bauke Mollema gaat de zure smaak van ’net niet’ nog proeven

Paralympisch roeister Anna: ’Ik weet al dat ik een terugval krijg na de Spelen’

Als klein meisje had Annika van der Meer (35) twee grote dromen: kinderarts worden én naar de Olympische Spelen. Maar toen raakte haar been verlamd. Inmiddels is ze arts én gaat ze als roeister naar de Paralympische Spelen in Tokio!