Steven Bergwijn opvolger van Dusan Tadic als Ajax-aanvoerder

AMSTERDAM - Stevie Bergwijn (25) draagt dit seizoen de aanvoerdersband van Ajax. Dat is de buitenspeler maandag in een persoonlijk onderhoud met trainer Maurice Steijn medegedeeld en wordt vandaag tijdens de Open Dag van de Amsterdammers officieel wereldkundig gemaakt. De international is daarmee de opvolger van Dusan Tadic, die naar Fenerbahce is vertrokken.

Steven Bergwijn na de wedstrijd tegen Borussia Dortmund. Ⓒ ANP/HH