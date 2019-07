’Bij zege op Zweden rondvaart door grachten Amsterdam’

De huldiging na het behalen van de Europese titel in 2017 Ⓒ FOTO ANP

LYON - Als het aan Ronald de Boer ligt, krijgen de Oranje Leeuwinnen bij een zege op Zweden in de halve finale van het WK sowieso een grootse huldiging. Of de eindstrijd op zondag gewonnen of verloren wordt, maakt in de ogen van de oud-voetballer dan niet meer uit.