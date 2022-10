14 dagen voor selectie Van Gaal: Memphis Depay nog altijd niet terug bij Barça

Trainer Xavi was tijdens een persconferentie wel positief over het herstel van Depay. De coach hoopt dat hij de aanvaller volgende week weer kan selecteren. Barcelona speelt dinsdag een uitduel met Viktoria Pilsen in de Champions League en ontvangt volgende week zaterdag Almería in Camp Nou.

Oranje

Depay liep vorige maand tijdens een uitwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Polen een hamstringblessure op. Hij maakt deel uit van de voorlopige selectie van het Nederlands elftal voor het WK in Qatar. Bondscoach Louis van Gaal maakt op 11 november zijn definitieve lijst van 26 spelers voor de mondiale eindronde bekend.

Oranje komt op 21 november voor het eerst in actie op het WK. Senegal, regerend kampioen van Afrika, is dan de tegenstander. In de groepsfase zijn verder Ecuador en thuisland Qatar de opponenten van de formatie van Van Gaal

42 goals

Depay maakte in 81 interlands 42 doelpunten voor Oranje. Dat zijn er net zoveel als Klaas-Jan Huntelaar produceerde. Alleen Robin van Persie gaat Depay nog voor, met vijftig Oranje-goals.

Depay - bij FC Barcelona door de komst van Robert Lewandowski lang niet altijd zeker van een basisplek - is onomstreden bij Oranje. Depay was actief op het WK 2014 (twee goals) en produceerde ook tijdens het EK 2020 twee doelpunten.