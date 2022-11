Max Verstappen aan kant tijdens eerste vrije training in Abu Dhabi

Autosport

Hamilton aast in Abu Dhabi op record Schumacher: ’Belangrijker dat hij vooraan meestrijdt’

Mercedes geeft Lewis Hamilton geen voorkeursbehandeling voor de slotrace van de Formule 1 in Abu Dhabi. De race in het emiraat is de laatste mogelijkheid voor de zevenvoudig wereldkampioen om zijn zegerecord in stand te houden; de Brit heeft vanaf zijn eerste seizoen in de Formule 1 in 2007 ieder ja...