’Getergde’ Labyad draait moeiteloos mee bij Ajax

Zakaria Labyad krijgt van Hakim Ziyech een aai over zijn bol. Ⓒ ANP Sport

AMSTERDAM - De keuze van Erik ten Hag om zijn elftal (en dan vooral zijn middenveld) niet overhoop te gooien en om de geblesseerde David Neres één-op-één te vervangen door Zakaria Labyad pakte goed uit. De aanvaller draaide tegen FC Utrecht (4-0) moeiteloos mee, alsof hij niet maanden geleden zijn laatste minuten voor Ajax in de Eredivisie maakte. De aai over zijn bol van Hakim Ziyech was veelzeggend: goed gedaan!