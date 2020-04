Ajax levert meeste voetballers aan vijf grootste competities

De Portugese club Benfica verkocht de afgelopen jaren 21 spelers aan clubs uit de Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga en Ligue 1. Van de spelers in de top 5 van Europa komen er twintig bij de Oostenrijkse club RB Salzburg vandaan. PSV staat zevende op die lijst met vijftien spelers.

Ajax staat al jarenlang in Europa bekend als opleider van talent en ’springplank’ naar een topclub. Zo verhuisden vorig jaar Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong van Amsterdam naar respectievelijk Juventus en FC Barcelona.

Volgens CIES komt zo’n 40 procent van de spelers bij de clubs uit de top 5 van Europa uit de eigen opleiding vandaan. Drie op de tien spelers komen bij clubs van buiten de vijf topcompetities vandaan. Vooral in Italië wordt veel geshopt, zo concluderen de onderzoekers. In Spanje en Frankrijk zijn de clubs het minst ’kooplustig’ en kijken ze vooral naar de eigen jeugd.

CIES zocht uit dat 75 spelers die nu in de vijf grootste competities voetballen daarvoor in Nederland actief waren, eentje meer dan in Portugal.