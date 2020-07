Bertens verliest van sterke Kvitova in Berlijn

Bij een demonstratietoernooi in Berlijn moest de nummer zeven van de wereld het afleggen tegen de Tsjechische topspeelster Petra Kvitova: 3-6 en 2-6. De coronapandemie maakte WTA-toernooien de afgelopen maanden onmogelijk.

„Het ging heel snel, ja, maar dat weet je als je tegen Petra speelt, zeker op gras”, liet Bertens bij de NOS weten. „Het niveau was bij mij nog ver te zoeken, maar het begin is er weer. Ik heb zolang geen wedstrijden meer gespeeld, ik moet er gewoon weer even inkomen. En dan gelijk op gras, dat is een extra uitdaging voor mij en best even wennen. Het kan hierna eigenlijk alleen maar beter gaan.”

De nederlaag tegen Kvitova was geen al te grote verrassing. Haar opponente is de nummer twaalf van de bevroren WTA-ranglijst, maar geldt als een groot kampioen op gras, de ondergrond die in het Steffi Graf Stadion ligt. Zowel in 2011 als 2014 won Kvitova Wimbledon.

Bekijk ook: Ook aangepaste wereldranglijst voor Kiki Bertens

In 2015 zegevierde de voormalig nummer twee van de wereld op Wimbledon al eens met 6-1 en 6-0 over Bertens. Al was de Nederlandse toen nog niet de speelster die ze nu is. In officiële onderlinge ontmoetingen is de stand 3-3.

Bertens is bepaald geen liefhebster van gras. Onder leiding van haar vorige coach Raemon Sluiter haalde ze in 2018 wel de kwartfinales op Wimbledon en vorig jaar stond ze op het gras van Rosmalen in de finale. Maar op hardcourt en vooral gravel kan ze een stuk beter uit de voeten en voelt ze zich zekerder op de baan.

Bekijk ook: Tegenvaller voor Raemon Sluiter in Berlijn

Hoe het vervolg van het seizoen er komt uit te zien voor de beste Nederlandse tennisster is nog onduidelijk. Bertens weet nog niet zeker of ze afreist naar New York voor de US Open. Bovendien is het ook niet helemaal zeker of het grandslamtoernooi in New York doorgaat. Bertens zal in ieder geval fit willen zijn als eind september Roland Garros van start gaat, haar favoriete Major.

Bertens strijdt woensdag met Anastasija Sevastova om de derde plek. Later in de week komt ze opnieuw in actie als er in een hangar van het voormalig vliegveld Tempelhof nog een demonstratietoernooi wordt afgewerkt, op hardcourt.